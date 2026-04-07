びっくりドンキーで期間限定「We Love Cheeeese!」フェア開催🧀前回よりパワーアップしたメニューはこれだっ！



チーズ好きな皆さん、集まれ〜!! 2026年4月8日からハンバーグレストラン「びっくりドンキー」でスタートするのは、毎年恒例の「We Love Cheeeese!」フェア。

今年は3つのハンバーグディッシュと1つのサイドメニューが登場するそう♪ 中にはチーズ増量で、よりパワーアップした商品もあるんですって……!!!

【チーズ好き歓喜のメニュー】

「We Love Cheeeese!」フェアに登場するハンバーグディッシュは次の3種類。

・ガーリックベーコンメルティーチーズバーグディッシュ

3種のチーズのコクに、フライドガーリックの香り＆ベーコンの旨味が一体となった、ガツンと食欲そそるパンチの効いた1品。

価格：S 1630円、M 1820円、L 2130円

・とろけるチーズインバーグディッシュ

濃厚なチーズソースがかかったハンバーグの中に、さらにシュレッドチーズ（ゴーダチーズ、サムソーチーズ、ステッペンチーズ）がイン。今年は当社従来品と比べてチーズも増量し、さらなるおいしさを味わえますっ。

価格：シングル（1枚）1540円、ダブル（2枚）2280円

・メルティーチーズバーグディッシュ

びくドンの1番人気「チーズバーグディッシュ」に濃厚なイエローチーズソースをたっぷりとかけた1品。とろけるチーズで満足度100％間違いなし♪

価格：S 1510円、M 1600円、L 1910円

このほか、サイドメニューには定番商品の「マカロニ＆チーズ」（590円）に加え、人気商品の「びっくりフライドポテト」にイエローチーズソースをかけた「イエローチーズソースポテト」（790円）もラインナップします。

さらに、「追加チーズソース」（270円）には定番のホワイトとともに、限定のイエローが登場！ 追いチーズでさらに濃厚に楽しみたい方にぴったりですね。

【テイクアウト、宅配もOK！】

チーズの旨味や風味を堪能できる、びっくりドンキーの「We Love Cheeeese!」フェア。期間限定ですので、ぜひともお見逃しなく♪

これらのメニューはテイクアウト、宅配での利用も可能。先日、タレントの佐々木希さんも自身のYouTubeでチーズバーグディッシュ好きであると明かし、宅配も利用していると話していました。お店に行くのが難しい方は、ぜひテイクアウトや宅配も利用してみてくださいね〜！

※本文中の価格はすべて税込みです。

※テイクアウト、宅配メニューは価格が異なります。

参照元：ハンバーグレストラン びっくりドンキー、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい

画像をもっと見る