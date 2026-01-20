ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、2026年1月21日から、期間限定「いちごデザートフェア」を実施する。国産の完熟いちごを使用したびっくりドンキーオリジナルの「いちごデザート」4種をラインアップする。あわせて、1月21日〜2月17日までの間、人気メニューの「イチゴミルク」を、期間限定で100円引きで販売するキャンペーンを開催する。※記事中の価格はいずれも税込表記。【すべてのメニュー画像はこちら】完熟いち