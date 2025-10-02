ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、2025年10月8日から『今年もガリバー!』フェアを期間限定で開催する。開催9回目を迎えた今回は、定番のハンバーグ、サラダ、イチゴミルクに加え、新たに人気メニューのチーズバーグディッシュとポテサラパケットディッシュをガリバーサイズにした。ハンバーグからデザートまで、過去最多の幅広いラインアップだという。記事中の価格はいずれも税込表記。〈ガリバーバーグメニュー一覧