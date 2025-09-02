ファミリーレストラン「ココス」は、9月16日から「2025秋冬グランドメニュー」の提供を開始する。506店舗で販売予定、天保山マーケットプレース店、空港店舗では実施しない。「2025秋冬グランドメニュー」では、季節の食材を使ったメニューやフルーツサラダをラインアップに加えるほか、人気メニューのサイズ拡充、定番のミニパフェと“ココッシュ”のバリエーション拡充を行う。びっくりドンキー『マロンデザート』4品発売、新登