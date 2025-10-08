ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、10月8日から「北海道ミニソフト」を100円引きで販売する。実施期間は11月4日までを予定(一部店舗を除く)。北海道の生乳を使用しており、通常価格は税込270円。値引きとなるのは「北海道ミニソフト」「北海道ミニソフト(イチゴソース)」「北海道ミニソフト(チョコソース)」の3種類。単品注文する場合に、税込170円で提供する。「北海道ミニソフト」「北海道ミニソフト(イチゴソース)」