「こんなに可愛いママいない」桜井美悠、夫・ぎしとの2ショットに反響「スタイルバッチリ！」「たまらん」
モデルの桜井美悠さんは4月7日、自身のInstagramを更新。夫婦ショットを公開しました。
【写真】“関コレ”での桜井美悠＆ぎし
コメントでは「こんなに可愛いママいないよ」「にこにこミニギシとみゆの絡み愛おしかったあ」「白ドレス可愛すぎました」「YouTubeのゆるふわな雰囲気とまた違って本当にステキです！ぎしくんとみにぎしとの3ショットもたまらん」「お似合いっす」「みゆちゃんスタイルバッチリ！」「ドレス姿素敵すぎる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“関コレ”での桜井美悠＆ぎし
「めちゃめちゃきれいかわいいい」桜井さんは「関西コレクションありがとうございました」とつづり、11枚の写真と4本の動画を投稿。夫で男女2人組YouTuber「ばんばんざい」のぎしさんとのツーショットや、息子を抱っこしている姿などです。1、2枚目では、白いふわふわのドレスを着た桜井さんと、タキシードを着たぎしさんが腕を組んでいる姿が見られます。2人とも美しいです。
「はじめての水族館」3日には「はじめての水族館 連れてってくれてありがとう」と、家族3人で水族館を訪れた時の動画を公開していた桜井さん。仲の良さが伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)