「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）

巨人が鬼門・マツダスタジアムで黒星発進。今季ワーストの１試合３失策と、ミス連発で連勝も２で止まった。

来日初勝利を狙ったウィットリーは３回までに味方が２失策だったが、無安打と踏ん張り続けた。それでも四回、四球で出塁を許すと、この日初めて許した安打が２ランとなって先制点を献上した。さらには五回にも２死から四球を出し、大盛の１号２ランで追加点。六回にも無死一塁から、この日３個目の失策で一、二塁とピンチは拡大。その後、１死一、三塁から犠飛で１点を失った。

ウィットリーは６回を投げてわずか３安打ながら５失点。出した２四球がいずれも失点につながる内容となった。

一方の打線は広島先発・森下をなかなか攻められない。四回には３四球で２死満塁をつくったが、佐々木が三邪飛に倒れた。６回まで２安打に封じ込められるも、５点を追う七回には１死から大城から４連打を放って２得点。森下をマウンドから降ろしたが、２番手・ハーンに好救援を許し、反撃もここまでとなった。

試合後、阿部監督は増田陸の２つのフライ落球について「突風が吹いてたんでね」と苦笑いしつつ、四球が失点に結びついたウィットリーについては「まあ、日本の野球をこれからもっと勉強していってほしいだけですかね」と語った。