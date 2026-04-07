「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）が７日、『春満開！さんま御殿！！ 最強２世ガチ親子参観 激レア名字＆メガネ祭』と題して３時間スペシャルで放送された。サッカー系ＹｏｕＴｕｂｅｒとして活動しているサッカー日本代表・森保一監督の３人の息子たちも出演した。

昭和の大ヒット曲「バラが咲いた」を歌い、俳優としても活躍するマイク眞木（８１）の娘で、外資系ＯＬをしながら「オーディションを受けまくってる」というタレントとしても活動する眞木花（はんな）（２４）もスタジオに初登場。「私は父が５７歳の時の子で。父は３回結婚していて。兄が４人いて。１番上の長男の娘は私と１個（１歳）しか変わらない」と話した。

「１番上の兄」とは、俳優でプロサーファーの真木蔵人（５３）。蔵人の母は、眞木の最初の妻で女優、歌手の前田美波里。

蔵人には長男（３２）、長女（２３）がおり、「下のいづみ（長女）と私、同じ幼稚園、小学校…ずーっと通ってたんですよ。父が保育園に私を迎えにいくと、先生が『今日はお子さんですか？お孫さんですか？』。運動会では、こっちは『パパ〜』、あっちは『じじ〜』」と笑った。

母親が違う３人の兄はそれぞれ離婚しているが、大家族は「全員が仲良し」で「特に元嫁たちが。元嫁会があって、女子会とかしてる」と話すと、スタジオは一斉に「えぇ〜っ？！」。司会の明石家さんまも「そうかー」「これは想像を絶する…」と驚いていた。