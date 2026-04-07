楽天-日本ハム戦でセレモニアルピッチに登場

■楽天 ー 日本ハム（7日・楽天モバイル）

ミュージカル俳優の山崎育三郎さんが7日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天-日本ハム戦でセレモニアルピッチに登場。101キロの豪快投球で球場を沸かせ、ファンも「さすが我らのプリンス」などと称賛した。

上下楽天のユニホーム姿、背番号は名前にちなんだ「36」でマウンドに登場。綺麗な投球フォームから投じた1球は101キロを計測。真ん中高めへの力強いボールに球場は騒然となった。

投げ終えた山崎さんは帽子をとって、スタンドに挨拶。温かい拍手が向けられていた。大役を終えると球団を通じて「セレモニアルピッチは、今日サンドウィッチマンさんにお会いして、伊達さんから『ストライクで100キロは超えてください』と言われていたので、ドキドキしていました（笑） 野球は小学校6年間していたので、少し高めのボールでしたが101km/hが出て良かったです」とコメントした。

40歳の山崎さんが投じたまさかの1球にファンも興奮。ネット上には「すごい！」「めちゃめちゃいい球」「ユニホームも似合っちゃう」「お見事！」「綺麗すぎる」と言ったコメントが並んだ。また、投球直前には「にじ」を歌唱していただけに「歌った後にすごすぎる」「歌を披露してからのこの投球」と驚きの声もあがっていた。（Full-Count編集部）