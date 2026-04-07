お笑いコンビ「鬼越トマホーク」が、7日に更新されたお笑いタレントの関根勤（72）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。「ある意味怖い芸能人」に大物俳優の名前を挙げた。

鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃん、関根勤の3人でトークを展開する中で、金ちゃんは「ある意味怖い芸能人」の1位に俳優・藤岡弘、を挙げた。良ちゃんも「すごく優しいんですけど、人間としてこんな人に会ったことない」と語った。

続けて藤岡とバラエティ番組のロケをした時のことを回想。番組は新潟と長野の名所などを巡り、最終的に藤岡がどちらを気に入ったかを決めるというものだったという。金ちゃんは事前の打ち合わせでスタッフから「けんか芸をしてほしい」と頼まれていたとし、「和気あいあいとしたロケなのに、ディレクターがカンペに“けんか”って書いてぶち込んでくる。できるわけない」と無茶ぶりされていたことを明かした。

それでも「藤岡さん、けっこうロングトークをするので“藤岡さん！さすがにトーク長すぎますよ！”ってツッコんだ」と芸人魂を見せたという。しかし、「周りのスタッフさんは笑ってくれたんですけど、藤岡さんが“いやいや、普段からこれだからね、俺は。あんまりそういうこと言われるとよくないんだよね”って言われて。俺、何もしゃべれなくなった」と撃沈したことを明かした。

その後、ロケは無事に終盤へ。最後に藤岡が長野か新潟かを選ぶ場面で「う〜ん、どっちもよかった」と長考し、撮影は一時中断。再開後に「ドローで！」と宣言したそうで、金ちゃんは「番組が成り立たない。本当に優しいんですよ。真面目でピュアなんです」としていた。