■ONE OK ROCK主催イベントでUVERworldと共演

【写真】TakaとTAKUYA∞の舞台裏ツーショット①～②

ONE OK ROCKが、4月4日・5日、MUFG STADIUM（国立競技場）にて『docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK』を開催。

ONE OK ROCKボーカルのTakaが、初日に出演したUVERworldボーカルTAKUYA∞との舞台裏ショットを公開した。

Takaは、「この日がやっときて、あっという間に去っていった。。」の一言とともに、観客の入っていない会場でふたりで肩を組んで歩く姿や、ハグし合う姿、Takaのステージでのソロショットを公開。

またTAKUYA∞に向けて、「タクヤくん僕はあなたと出会う事が出来て、そして同じバンドという職業につけて本当に幸せものです！いつも深い理解と沢山の愛をありがとうございます。」という言葉も添えている。