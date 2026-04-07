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YouTubeチャンネル「低山ハイカー 英武ゆう」が、「VRTX MESH レビュー｜100kg級バンドを脚トレで試した」を公開した。動画では、自宅で高負荷の脚のトレーニングができる「VRTXトレーニングバンド」を紹介し、その具体的な選び方や活用法を解説している。



登山の要となる脚の筋肉を維持するため、ジムに通えない雨の日や出張時でも自宅でしっかり鍛えたいと語る英武ゆう氏。これまでアジャスタブルダンベルや複数のチューブを試したものの、握力の限界が先に来てしまったり、束ねたチューブが肩に食い込んであざができたりと、思い通りに追い込めず悩まされていたという。



そこで出会ったのが、1本で最大91～104kgの負荷を出せるVRTXの最強バンド「Yellow Viper」だ。実演では、その強力な抵抗力により、バンドを足で短く踏んづけなくても、自宅にいながらジムさながらのスクワットができる様子が収められている。さらに、1kgから104kgまで全8種類という細かなラインナップも特筆すべき点として挙げ、「自分の体と目的にぴったり合わせられる」とその強みを強調した。



動画中盤では、ウォームアップ用から下半身の追い込み用まで、目的に応じたバンドの選び方をジムの機材に例えて詳細に解説。種類が多くて迷うという人に向けては、普段のジムでの重量を伝えると最適なバンドを教えてもらえる公式チャットサポートの活用を提案した。さらに、公式YouTubeにはチェストプレスやラットプルダウンなど、目的のジムトレーニングを再現する動画が豊富に揃っている点にも触れ、手厚いサポート体制を評価している。



「ジムに行けない日をサボりの日にしないで済む」と語る英武ゆう氏。時間や場所の制約を超え、本格的なトレーニング環境を持ち運べるこのアイテムは、日々の鍛錬を怠りたくない人にとって強力な味方となりそうだ。