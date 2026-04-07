イトーヨーカ堂 今期の冷凍食品売上1割増目指す 「ポッポ」で軽食カテゴリーを活性化

イトーヨーカ堂は、市場が拡大傾向にある冷凍食品の販売をさらに伸ばす。2026年度は既存店ベースで約1割増を計画。軽食カテゴリーに自社のフードコートブランド「ポッポ」を冠したフライドポテト、今川焼、たこ焼など11品を投入するほか、時短・簡便ニーズに応える「EASE UP（イーズアップ）」シリーズの拡販も目指す。

■「冷食は日常使いが浸透」小笠原氏

4月6日に記者発表会を開催。冷凍食品の需要はコロナ禍における新規ユーザーの流入もあって拡大し、同社の昨25年売上は18年比で約1・8倍（1店舗当たりの平均実績）と大きく伸びた。

デイリー食品部の小笠原優統括マネジャーは「おいしさや便利さの価値が浸透し、特にシニア層の購入が増えた。従来の買い置き需要だけでなく、あらゆる世代で日常使いが浸透しつつある」と手応えを話す。

並行して食事の個食化や時短化が進み、冷凍食品を即食するニーズが高まったことにも着目。18年ごろから改装店舗では冷凍食品コーナーを総菜売場の近くへ移設し、販売面積を約1・5倍に拡大した。その間の伸長著しい商品カテゴリーにはワンプレート、本格ピザ、冷凍農産品、冷凍フルーツなどを挙げた。

足元の課題として、小笠原統括マネジャーは軽食カテゴリーの停滞を指摘。「昨年は当社の冷食全体で金額約8％増、数量約3％増だったのに対し、軽食は金額前年並み、数量約2％減にとどまった。ただし今後取り組みを強化すれば活性化のチャンスがある」とした。

その一環として、同社フードコートで約50年にわたり親しまれている「ポッポ」を活用。4月6日から順次、軽食タイプの新商品11品をイトーヨーカドー、ヨークフーズなど196店舗で発売する。昨年先行して「ポッポのポテト 500g」を発売したところ大反響。店舗と同じポテトを商品化しており、冷凍農産カテゴリーの売上ベスト5に入った。ポッポ部の白澤光晴統括マネジャーによると、ポッポは首都圏中心に24店舗を展開するが、そこでポテトは年間80万食以上を販売し、来店客の実に2・5人に1人が注文するという。

新商品のコンセプトは「ポッポらしい懐かしさ」「親しみやすさ」「何度も食べたくなるおいしさ」。「ポッポの今川焼 8個入り」は甘さ控えめのあんこをたっぷり楽しめる。価格は税別599円。「ポッポのたこ焼 25個入り」は大粒のタコとだしの風味が楽しめる。同499円。店舗では販売していないハッシュドポテト、ピザ、コロッケ等も商品化した。

「ポッポのポテト」は増量して800gに刷新。店舗で人気のメガポテトを想起させる大容量で、20日から販売。同599円。

一方、18年から販売する「EASE UP」シリーズが拡大中。レンジアップできる「だしが決め手のロースかつ丼」などが人気で、前期は「ブンモジャ入り麻辣湯」がヒット、シリーズの売上は初年度比約3倍となった。26年度は約2割増を計画。

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