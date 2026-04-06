とちぎテレビ

３人制バスケットボール「３×３」の世界ツアーが４月２４日に宇都宮市で開幕するのを前に、６日、東京都内で開催の記者会見が行われました。

東京駅にほど近いイベントスペースに設置された「３×３」のコート。

今年も宇都宮市でワールドツアーの開幕戦が開催されることが決まり、大会をＰＲしようと体験イベントが開かれました。

ワールドツアーは３×３のクラブチーム世界一を決める大会で宇都宮市で初戦が行われるのは５年連続となります。

市によりますと、２０２５年の大会には３日間で約８万人が来場し、開幕戦のみでは過去最多を記録しました。

この後行われた記者会見には、宇都宮市の佐藤栄一市長や開催都市枠として出場する「宇都宮ブレックスエグゼ」の荒優大選手などが出席し意気込みを述べました。

（宇都宮市 佐藤栄一市長）

「３×３の観戦を通して宇都宮の観光地などに足を運んでもらえる仕掛けをつくる」

（宇都宮ブレックスエグゼ 荒優大選手）

「宇都宮市全体がチーム一丸となって戦う。応援よろしくお願いします」

「ＦＩＢＡ３ｘ３ワールドツアー」の開幕戦「宇都宮オープナー」は、宇都宮二荒山神社で４月２４日に開幕し２６日に決勝トーナメントが行われます。