とちぎテレビ

ラグビーリーグワン１部の三重ホンダヒートは４月４日、宇都宮市で東京サントリーサンゴリアスに勝利して連勝を３に伸ばしました。

上位６チームによるプレーオフ進出争いが激しくなる中、２連勝中のヒートは、多くの代表選手を抱える強豪、東京サントリーサンゴリアスをホームに迎えます。

試合は立ち上がりの前半５分、ヒートはナンバーエイト・パブロ・マテーラのトライで先制。

さらに１０分、ゴール前のラインアウトからモールで押し込むと最後はフッカーのテビタ・イカニヴェレ。

１７分にはキックパスを受けたベン・ボルトリッジがトライ。

怒涛の攻撃でリードを１７点に広げます。

その後、３３分にトライを決められ１７対７で後半に入ります。

開始直後に、ペナルティゴールを決められ、１７対１０と１トライ、１ゴールで同点となる点差に迫られます。

しかし５分に、ヒートは再びテビタ・イカニヴェレ。

この試合、２本目のトライを決めて流れを引き戻します。

その後、トライとキックを決められ、２４対１７とまた７点差に詰められますが、試合終了間際に失点しないことに力を注いだというヒートが逃げ切り東京サントリーサンゴリアスに初勝利。

連勝を３に伸ばしました。

順位は６位と勝ち点１差の８位で、次は４月１７日に東京都で５位ブラックラムズ東京と対戦します。