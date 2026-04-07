【映画ランキング】『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』V6！ 新作はランクインせず
4月3〜5日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開6週目を迎えた『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、週末金土日動員21万3000人、興収2億7600万円をあげ、6週連続の1位を記録した。累計では動員293万人、興収37億円を突破した。
【写真で見る】3月27〜28日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位も先週同様『私がビーバーになる時』が、週末金土日動員17万1000人、興収2億2600万円を記録し、同順位をキープ。累計では動員149万人、興収19億円を突破している。
3位は、週末金土日動員9万4000人、興収1億7400万円をあげた『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が、先週から順位を一つ上げてランクイン。累計で動員66万人、興収11億円を突破した。
4位は、先週3位スタートだった『鬼の花嫁』が、順位を一つ下げた。5位は、公開7週目を迎えた『超かぐや姫』が、先週の10位から順位を5つ上げた。6位は、公開5週目の『ウィキッド 永遠の約束』が先週の7位からワンランクアップ。累計では動員118万人を超え、興収20億円も間近に迫っている。
7位から10位も既存の作品が少しずつ順位を下げ、今週は初登場がなし。週末には劇場版第29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を控え、大きな順位変動が起こりそうだ。
4月3〜5日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
第2位：『私がビーバーになる時』
第3位：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』
第4位：『鬼の花嫁』
第5位：『超かぐや姫！』
第6位：『ウィキッド 永遠の約束』
第7位：『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』
第8位：『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』
第9位：『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』
第10位：『ほどなく、お別れです』
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2位も先週同様『私がビーバーになる時』が、週末金土日動員17万1000人、興収2億2600万円を記録し、同順位をキープ。累計では動員149万人、興収19億円を突破している。
4位は、先週3位スタートだった『鬼の花嫁』が、順位を一つ下げた。5位は、公開7週目を迎えた『超かぐや姫』が、先週の10位から順位を5つ上げた。6位は、公開5週目の『ウィキッド 永遠の約束』が先週の7位からワンランクアップ。累計では動員118万人を超え、興収20億円も間近に迫っている。
7位から10位も既存の作品が少しずつ順位を下げ、今週は初登場がなし。週末には劇場版第29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を控え、大きな順位変動が起こりそうだ。
4月3〜5日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
第2位：『私がビーバーになる時』
第3位：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』
第4位：『鬼の花嫁』
第5位：『超かぐや姫！』
第6位：『ウィキッド 永遠の約束』
第7位：『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』
第8位：『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』
第9位：『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』
第10位：『ほどなく、お別れです』