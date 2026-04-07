◇インターリーグ ドジャース─ブルージェイズ（2026年4月5日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で内野安打を放ち、自己記録を更新する41試合連続出塁となった。

3回の第2打席は継投したばかりの相手2番手左腕・フレミングに低めシンカーでボテボテのゴロに打ち取られたかに見えたが、当たりが弱かったこともあり相手左腕が打球処理も一塁へ悪送球。内野安打と失策が記録され、二塁に進んだ。

この一打で昨年8月24日のパドレス戦から41試合連続出場で自己記録を更新し、日本人歴代2位となった。イチローが2009年4月28日から6月14日まで記録した日本人選手最長の43試合まであと「2」に迫った。

さらに、次打者・タッカーの一ゴロで三塁まで進むと、相手三塁手・岡本とベース上で談笑。NHK BSで解説を務めた斎藤隆氏も「試合中ですよ！」とツッコミを入れながら笑っていた。

その後、大谷はフリーマンの右越え2ランで生還した。

初回の第1打席は相手先発で通算222勝を誇るベテラン、シャーザーに対し2ストライクからの3球目、外角に沈むチェンジアップにバットを合わせたが中直に倒れた。

大谷は前日5日（同6日）のナショナルズ戦で3回に2号先制ソロを放つと、8回には決勝打となる勝ち越し犠飛も放ち、4打数2安打2打点で3試合連続マルチ安打をマークした。

打者としてはここまで9試合で打率・273、2本塁打、6打点を記録している。