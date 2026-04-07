「美女がイケメンになった」美人俳優、ショートカットに人生初イメチェン！ 「造形美が過ぎる…」
俳優の恒松祐里さんは4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。人生初のショートカットヘアにしたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】恒松祐里の人生初ショートカット姿
ファンからは「美女がイケメンになった」「色気が……すごい…！」「透明感素晴らしい」「お綺麗なお顔」「造形美が過ぎる…」「真の美人さん」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】恒松祐里の人生初ショートカット姿
「色気が……すごい…！」恒松さんは「new hair 役で人生初のショートカットにしました」とつづり、3枚の写真を投稿。首にかかるくらいの長さのショートカットヘアに大胆なイメージチェンジを遂げています。センターパートの黒髪は、清潔感がありとても格好いいです。
ロングヘアだった恒松さん3月20日にはドラマ『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』（WOWWOW）のオフショットを公開していた恒松さん。当時は、髪の長さが胸のあたりまであるロングヘアでした。今回の投稿とぜひ見比べてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)