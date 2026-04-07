100円で済んじゃうの凄い！「手軽すぎてリピ確定！」置くだけで楽ちんな対策グッズ

気温が上がってきて、そろそろ気になってくるのがダニ対策。梅雨は特にダニが発生しやすいといわれているので、今から対策を考えておきたいところ。なんと、ダイソーならたった100円で済んじゃいます！今回は、置くだけで簡単にダニ対策ができる便利グッズをご紹介。とてもお手軽なので、ぜひチェックしてみてください！

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商品情報

商品名：ダニ置くだけパック

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：4cm×5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480710563

小さいサイズで手軽に対策できる！ダイソーの『ダニ置くだけパック』

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『ダニ置くだけパック』。商品名の通り、置くだけで手軽にダニ対策ができるアイテムです。

パックタイプなので、気軽にサッと使えるのがいいなと思って購入してみました。

封を開けると若干酸っぱい香りがする気がしますが、顔を近付けない限りはほとんどわかりません。

小さいパックなので、さまざまな場所に設置しやすいのが嬉しいポイント。目立ちにくいのもいいなと思います。

今回はインテリアとして使っているクッションのカバーの中に入れてみました。

5袋入りなのでたっぷり使えて、他にもベッドサイドやぬいぐるみなどを飾っている場所など、気になる場所にどこでも置けますよ。

ダイソーの『バルくん ダニよけビーズ ハッカ』もおすすめ！

同じくダイソーには、『バルくん ダニよけビーズ ハッカ』という商品もあります。以前から筆者も愛用している、芳香剤タイプのダニ対策グッズです。

殺虫成分は含まないものの、ビーズの中のダニ類が嫌がる成分によって、ダニを寄せつけない効果が期待できます。

ハッカの香りなので好き嫌いは分かれるかもしれませんが、とても爽やかなので、お部屋でリラックスしたいときにも邪魔に感じにくいと思います。

消臭効果もあるので、ベッドサイドやクローゼットなどに置くのもおすすめです。

また、効果目安は約30日間。広さは4畳まで対応しているので、より広い場所で使いたい場合は複数個設置すると、より効果的です。

今回は、ダイソーのおすすめダニ対策グッズを2つご紹介しました。

特に、ダニは梅雨を中心に高温多湿な環境で繁殖しやすいといわれているので、今から準備しておきたいですね！気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。