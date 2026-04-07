銀座コージーコーナーの定番人気「苺のショートケーキ」が4月3日リニューアル！クリームはミルク感がアップ

銀座コージーコーナーは、2026年4月3日に「苺のショートケーキ」をリニューアル。全国の生ケーキ取扱店で通年販売しています。

「苺のショートケーキクッション」など当たるキャンペーンも

銀座コージーコーナーの中でも不動の人気商品がリニューアル。クリームとスポンジに使用するバニラフレーバーの配合量を見直したことで、よりすっきりとした甘さと後味がよくなりました。

また、ミルク感が増したクリームなど、素材本来の味わいがより感じられる仕上がりになっています。

スポンジには、銀座コージーコーナーオリジナルの小麦粉を使用。新鮮な苺や、コクと風味豊かな北海道産生クリーム入りホイップクリームを、きめ細かくてふわふわに焼き上げたスポンジでサンドしています。

価格は594円。

「苺のショートケーキ」リニューアルについて、詳しくは公式サイトの特設ページで確認できます。

さらに、今回のリニューアルに合わせ、「苺のショートケーキ リニューアルキャンペーン」を4月3日から30日まで実施しています。

期間中に、苺のショートケーキを含む1500円以上購入したレシートを1口として、専用のウェブサイトから応募できます。

A賞は、苺のショートケーキの約60倍の体積の「苺のショートケーキクッション」が20人に、B賞「マドレーヌ（12個入）」が50人に、それぞれ当たるほか、Wチャンス賞「オリジナルタンブラー」（容量340ml）が、A賞・B賞に外れた人の中から抽選で50人に当たります。

応募は、5月3日23時59分までです。

北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

品切れの場合があるほか、店舗によって発売日が異なる場合、取り扱いがない場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部