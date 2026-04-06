グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」のＫが６日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われた米映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開、デビッド・フランケル監督）の来日プレミアイベントに登壇した。同作に出演する米女優メリル・ストリープと、アン・ハサウェイに花束を手渡した。

Ｋは、２０２４年１０月に上海で開催されたファッションブランド「モンクレール」のイベントで、アンと対面。２ショットをＳＮＳにアップするなど、ハリウッド女優とアイドルの交流が大反響を呼んだ。

アンは「Ｋ」ポーズを決め、熱いハグで迎えた。メリルはＫと笑顔で握手を交わした。スーツ姿のＫは、ハイヒールをモチーフにした花束をそれぞれに手渡した。

Ｋは「本当に光栄に思います。率直な感想は、『ホンモノだ！』です…。オーラが圧倒的すぎる」と感激。２年前のイベントやディナーで時間をともにしたことを振り返り、「夢のような時間でした」と話した。アンも当時を「もちろん覚えています！時間は短いけど、エネルギーやオーラがあり、東京で再会できるなんて面白い」と喜んだ。

その後、Ｋは通訳を介しながら「演技のお仕事をしたいと思っているけどなかなかうまくいかない。お二人もかつて、そんな経験がありますか」などと真剣に質問。アンは「若い時は自分の能力を証明しなきゃ、失敗したら道が閉ざされてしまうと思っていたこともある。だけど、私はある時に共演者に言っていただいた『思っているよりも自分が望んでいるような演技ができている』という言葉に勇気をもらった。今も、理想としている自分に思っているより近いんだ、と思うようにしています」と熱いエールを送った。