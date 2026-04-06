チャンネル登録者数60万人を超える人気ユーチューバー・ゼパさんの公式X（旧ツイッター）が6日に更新され、親族がゼパさんの死去を伝えた。26歳。死因は明らかにしなかった。

公式Xでは「突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました」と告知。「急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます。（原文ママ）葬儀におきましては親族のみで執り行いました。故人が生前受け賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げます」とつづっていた。

ゼパさんと親しかったコスプレイヤー・みにょんは、この投稿を受けて「このたび、ゼパちゃんのお母さまからご連絡をいただき、一度お会いしてきました。あまりにも突然のことで、まだ気持ちの整理がついていません」とポスト。

「『親友はみにょんちゃんだけだよ』って言ってくれて、私も同じ気持ちで、ゼのことをとても大切に思っていました。幸せになってほしくて、何かあればすぐに駆けつけてたそんな存在でした。だからこそ、今回はどうして何も言ってくれなかったんだろうって、少しだけ寂しく思ってしまうよ。いつもみたいに頼ってほしかったな」とし「どうかゆっくり休んでね また会えるその日まで、待っていてね」と思いを記していた。