上白石萌歌が自身のSNSを更新し、金髪姿のショットを披露した。

■「にねんまえにいた自分が別人だった」と金髪姿を投稿

【写真】現在とはイメージが真逆！髪がハイトーンの2年前の懐かしショットを公開した上白石萌歌

Xには「フォルダの整理をしていたらにねんまえにいた自分が別人だった」というコメントを添えて、1枚の写真を披露。ドレッサーの前でカバンに荷物を詰め込んでいる上白石は、カワウソのぬいぐるみの上に腕を置き、振り返りながらカメラを見つめている。注目すべきは、上白石の髪が”金髪”であることだ。

上白石が「別人だった」と振り返るその写真は、ドラマ『パリピ孔明』で歌手・月見英子を演じていた頃のハイトーン姿だ。現在の落ち着いた髪色でのイメージとは正反対のビジュアルが再び注目された。

SNSでは「萌歌の金髪めっちゃ可愛い」「EIKOだ！」「パリピ孔明の頃ですね。懐かしい」と喜ぶファンの声が溢れている。

■Instagramにも「こんな時代もあった」と金髪ショット

さらに、自身のInstagramでは「こんな時代もあった もはや別人みたいでなつかしい」と綴り、別の写真を披露。夜の歩道橋らしき場所で手すりにもたれかかりながら微笑む、金髪姿のショット（1枚目）、地下道での微笑んでいる様子（2枚目）を公開した。

続けて「もうブリーチ毛の名残りもいなくなったなあ このまま伸ばし続けたい、とばっさりいきたい、のあいだにいつもいる」と髪の長さに対する思いも吐露した。

こちらの投稿にも「金髪萌歌さんも似合ってる」「どんな髪型も似合うのがすごい」「パリピだった頃ですね」といった絶賛する声が寄せられている。

■最近のヘアスタイルは黒髪ロング

現在の上白石は、艶やかな黒髪ロングが定着している。その佇まいは、落ち着いた雰囲気で大人っぽさも感じられる。