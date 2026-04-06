◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が６日、初のＴｉｋＴｏｋライブ配信を行った。ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との世紀の一戦へ向け「すごく良い日々を過ごせている。減量も順調です」と話し、「（中谷は）過去最強（の相手）ですよ。そういう気持ちでこの試合に取り組んでいる。過去最強ですけど、過去最強の井上尚弥が見せられると思っています。テーマは勝ちにこだわる。それだけですね。５月２日、キャリア最大の大一番が待っている。そこに向けて人生を懸けて挑んでいきます」とコメントした。

また、中谷戦後の展望も語り「フェザー級が最終チャレンジかなと思います。中谷戦と、ひとつやりたいなと思っている試合、それが終われば、ラストの挑戦でフェザー級。すぐ（フェザー級に）上げるわけじゃないんで、その時のチャンピオンと（対戦を）決めていきたいかなと思います」。フェザー級での世界５階級制覇達成へ、改めて意欲を示した。

この日は、１２年前に初めて世界王者となった日。２０１４年４月６日に、アドリアン・エルナンデス（メキシコ）を６回ＴＫＯで下してＷＢＣ世界ライトフライ級王座を獲得した。４月１０日には３３歳の誕生日を迎えるが、配信中には誕生日ケーキも花束もプレゼントされ「食べたいけど（減量中で）食べられない」と言いながらローソクの火を吹き消した。

ほか、プライベートな話題にも言及。「カラオケも好きですよ。昭和、平成初期の歌が好き。チェッカーズさん、浜田省吾さんとか、父親世代の曲をめちゃめちゃ聴きます。生まれる前の曲も聴きますし、トレーニング中はそういう曲を聴いてます。詞から入るんですよ」「香水は趣味でもあって、匂いが好きなのでいろいろ持っていますが、秘密です」「スキンケアは、ちょっと気にしてやってますけどね」などと、視聴者からのコメントに答えていた。