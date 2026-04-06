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安全資産に何が起きているのか？価格が動いた本当の理由をわかりやすく解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「安全資産に何が起きているのか？価格が動いた本当の理由をわかりやすく解説します！」と題した動画を公開した。動画では、有事の際に値上がりするはずの「ゴールド（金）」がなぜ暴落するのか、そのメカニズムと今後の投資における向き合い方を解説している。



動画は「2026年3月26日」を舞台に、中東情勢の悪化という有事にもかかわらずゴールドが20%下落したという架空の設定で進行する。鳥海氏は、本来値上がりするはずのゴールドが下落した引き金は「金利の上昇」にあると指摘する。情勢悪化による原油価格の高騰が物価上昇懸念を招き、結果として市場金利が上昇。「金利も配当も生まないゴールドより、米国債を買おう」という動きが強まったことが原因だと語った。



さらに鳥海氏は、株とゴールドの決定的な違いを「株価＝EPS（利益）×PER（期待・不安）」という数式を用いて説明。株式は一時的に下落しても、企業が利益（EPS）を出し続ければやがて反発する。しかし、ゴールドは何も生み出さず「需要と供給だけで決まる」ため、反発の根拠が弱く値動きの予想が極めて困難だという。過去のチャートを示し、「5年間で15%しか増えず、その間に20%の暴落が3回もあった時期がある」と述べ、株式のインデックス投資よりも値動きが激しく安定していない現実を提示した。



投資への向き合い方として、鳥海氏は「ゴールドは思った以上に難しい」と断言。株式100%では不安な人がリスク分散として持つ分には良いが、「安全だから」という理由だけで投資するのは間違いであると警鐘を鳴らす。安全資産というイメージに惑わされず、目的を見失わずに計画的な投資を行うことの重要性を説いて動画を締めくくった。