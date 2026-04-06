桂文枝の“歴代秘書”たちが祝福…元MBS吉竹史もメッセージ披露へ ラジオ『桂文枝の茶屋町ホテル』25周年
MBSラジオ『桂文枝の茶屋町ホテル』（毎月1回月曜 後7：00）が、番組開始25周年を迎え、きょう6日に特別番組『桂文枝の茶屋町ホテル 25 周年スペシャル！』（後7：00〜9：00）が生放送される。
【動画】行方不明疑惑まで出た元MBSの吉竹史アナ、元気に登場
2001年4月6日に『桂三枝の茶屋町ホテル』としてスタートした同番組は、四半世紀にわたり多くのリスナーに愛されてきた。特別番組では、おなじみのレギュラーコーナーはもちろんのこと、 25周年ならではの特別企画を届ける。
ゲストには、六代文枝一門より、番組開始時の出演者でもある桂三若をはじめ、桂三河、桂三実が登場。ゲストの一門メンバーとリスナーが入り乱れての大喜利対決を実施する。
また、松井愛アナ、上田悦子アナ、松川浩子アナ、池田千里、吉竹史ら、番組を彩ってきた「歴代秘書」からの祝福メッセージも紹介予定。
■『桂文枝の茶屋町ホテル 25 周年スペシャル！』
放送日時：2026年4月6日（月）午後7時〜9時
支配人：桂文枝
秘書：彩羽真矢
ゲスト：桂三若、桂三河、桂三実
松井愛、上田悦子、松川浩子（MBSアナウンサー）
池田千里、吉竹史
【動画】行方不明疑惑まで出た元MBSの吉竹史アナ、元気に登場
2001年4月6日に『桂三枝の茶屋町ホテル』としてスタートした同番組は、四半世紀にわたり多くのリスナーに愛されてきた。特別番組では、おなじみのレギュラーコーナーはもちろんのこと、 25周年ならではの特別企画を届ける。
また、松井愛アナ、上田悦子アナ、松川浩子アナ、池田千里、吉竹史ら、番組を彩ってきた「歴代秘書」からの祝福メッセージも紹介予定。
■『桂文枝の茶屋町ホテル 25 周年スペシャル！』
放送日時：2026年4月6日（月）午後7時〜9時
支配人：桂文枝
秘書：彩羽真矢
ゲスト：桂三若、桂三河、桂三実
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