パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス<7532.T>が大幅続伸している。同社は６日、株式交換によりＯｌｙｍｐｉｃグループ<8289.T>を子会社化すると発表した。オリンピック１株に対し、パンパシＨＤ１．１８株を割り当て交付する。株式交換は７月１日付で実施する予定。オリンピックの店舗の約３分の２は東京都内に立地しているとし、パンパシＨＤは既存店舗との競合が想定されるケースは限定的で店舗ネットワークの拡大が可能だと判断したという。オリンピックは競合店対策を目的とした値下げの発生などが響き、２６年２月期の営業赤字幅が従来の予想と比べて拡大して着地するもようとなったと発表しているものの、パンパシＨＤに対してはオリンピック子会社化後の店舗網の拡充や、業態変更を通じた業績押し上げ効果への期待が膨らむ形となり、株価水準を切り上げている。



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出所：MINKABU PRESS