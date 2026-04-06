なでしこジャパン、コーチのリア・ブレイニー氏も契約満了に…アメリカ遠征も不参加と発表

日本サッカー協会（JFA）は6日、なでしこジャパン（日本女子代表）のコーチを務めていたリア・ブレイニー氏が契約満了に伴い退任することを発表した。



なでしこジャパンでは今月2日に史上初の外国人監督だったニルス・ニールセン監督が契約満了に伴い、退任することが発表されていたなか、同監督の下でコーチを務めていたリア・ブレイニー氏も退任することが明らかになった。



なお、なでしこジャパンはアメリカ遠征を行い、4月11日、同14日、同17日にアメリカ女子代表との国際親善試合を行う予定となっているが、リア・ブレイニー氏はこの活動にも参加しないことが伝えられている。