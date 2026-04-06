▲『Are You Red.Y?』通常盤

Ryosuke Yamadaが自身2枚目となるアルバム『Are You Red.Y?』（読み：アー ユー レディ?）

を2026年5月20日(水)にリリースする。このたび、各形態のジャケットビジュアルが公開となった。

今作は、ソロアリーナツアーの開催、CDシングル「Blue Noise」の発売を経て、一人のアーティストとしての表現力が増し、音楽性の幅を広げたRyosuke Yamadaの輝きを増す多彩な魅力を感じられる1枚に。シングル「Blue Noise」のほか、新曲9曲を加えた計10曲を収録する（全形態共通曲）。

キラキラとしたPOPソング「MAGIC MUSIC」（リード曲）をはじめ、ダンスナンバー「VENOM」、「Dive」、失恋バラード「ガラスの靴」など、幅広いジャンルを堪能できるとのことだ。

公開されたジャケットビジュアルは、モノトーンを基調にREDを効かせたシックで大人な雰囲気が漂う仕上がりとなった。

Ryosuke Yamadaは今作アルバムをひっさげ、今年6月〜7月には初のソロドームツアーを開催する。