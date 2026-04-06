30年以上前の紙資料を保護！東京書房「バブル・レトロ資料」レスキュー買取活動

古本買取の東京書房が、30年以上前の紙資料を守るレスキュー買取活動を本格強化しています。

実家の片付けや遺品整理で捨てられやすいサブカル雑誌や非売品資料を、次世代へつなぐ取り組みとして注目を集めます。

東京書房「バブル・レトロ資料」レスキュー買取活動

運営：有限会社東京書房創業：昭和23年（1948年）所在地：神奈川県 川崎市 内容：30年以上前の サブカル チャー 雑誌 ・夜の街の記録・非売品資料の保護と買取

東京書房は、近年社会問題化している遺品整理や生前整理の現場で、価値が認められず廃棄される古い紙資料の保護と買取を強化しています。

対象となるのは、1990年代前半以前のサブカルチャー雑誌、夜の街の記録、無料配布の紙物、写真ネガなどです。

こうした資料はデジタル化されていない情報を多く含みながら、ISBNがないことで売れないと思われ、捨てられやすい特徴があります。

東京書房は創業70余年で培った目利きによって、個人が集めた情熱の記録を研究者やコレクターへつなげています。

レスキュー対象の例には、90年代前後のカルチャー誌、ディスコやクラブの情報誌、イベントのパンフレットやチラシ、乗り物や風景を写した写真・ネガ、古い時刻表や自費出版の戦争体験記などがあります。

再販されないフリーペーパーや個人撮影の記録も含まれるため、ネット上では代替しにくい一次資料としての魅力があります。

和田達弘代表取締役は、30年以上前の資料は当時の空気感を知るための貴重なアーカイブであり、無料で入手できた紙物でも歴史をひもとく人にとっては宝物になるとコメントしています。

捨てられやすい紙資料の中から価値ある記録を見つけ出す姿勢が、東京書房ならではの強みとなっています。

実家の片付けで見つかる古い紙資料に、新たな価値を見いだせる取り組みです。

デジタルでは残りにくい時代の空気や街の記憶を受け継げる点も大きな魅力となっています。

個人の収集品を次の担い手へつなぐ仕組みとしても意義があります。

東京書房のレスキュー買取活動の紹介でした。

よくある質問

Q. 東京書房が保護・買取を強化している資料は何ですか？

A. 1990年代前半以前のサブカルチャー雑誌、夜の街の記録、無料配布の紙物、写真ネガ、古い時刻表、自費出版の戦争体験記などです。

Q. なぜ30年以上前の紙資料が注目されているのですか？

A. デジタル化されていない情報の宝庫であり、当時の空気感や街の記録を伝える貴重なアーカイブだからです。

Q. ISBNやバーコードがない資料でも査定対象になりますか？

A. 東京書房では、ISBNやバーコードの有無だけで判断せず、ジャンルや年代、希少性を踏まえて査定と買取の可否を判断しています。

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