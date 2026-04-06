「TEAM26デー」として開催された5日のロッテ−ソフトバンク（ZOZOマリンスタジアム）の試合前に、球団OBの竹原直隆氏、成瀬善久氏（投手：成瀬氏、打者：竹原氏）が始球式を行った。

▼ 竹原直隆氏コメント

「本当にこのマリンのバッターボックスって、自分にとっていろんな想いがある場所で、いいことも悪いことも含めてたくさん経験させてもらった、すごく神聖な場所なんですよね。そこにまた立たせてもらえたことに、本当に感謝しています。ファンの皆さんの応援歌を聞いた瞬間は、もう鳥肌が止まらなくて、改めて応援していただいていたんだなと実感しましたし、その時間をもう一度味わえたことが本当に嬉しかったです。貴重な機会をいただき、ありがとうございました」

▼ 成瀬善久氏コメント

「今回はマウンドからではなくて、少し前から投げたんですけど、逆に距離が近すぎて『ちゃんと投げられるかな、大丈夫かな』って不安になりました（笑）。それでも今日こうしてファンの皆さんが温かく迎えてくれて、本当にマリーンズファンのすごさというか、愛を感じました。コールや拍手もすごく嬉しくて、改めて野球人生の中でも、マリーンズで過ごした時間は本当に楽しかったなと思います。今日は本当にありがとうございました！」。

なお、成瀬氏の投球は98キロを計測した。