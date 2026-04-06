この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「経営者の"Uber Eats批判”が加速… 配達員として思うこと」を公開した。動画では、昨今SNS上で急増している経営者によるUber Eatsや配達員に対する批判的な投稿について、現役配達員の視点から苦言を呈し、その裏にあるSNSの構造的な問題を指摘している。



動画内でレクター氏は、X（旧Twitter）上で配達の遅延を嘆き「負け組配達員」と職業を揶揄する経営者の投稿を紹介。「その職業の人に対して負け組って言葉を使うのは、さすがにどうなのかな」「本当に終わっているなと思いました」と率直な怒りを口にした。また、別の経営者が住所設定を誤り、配達員に配達を断られたことで「ホスピタリティがない」と逆ギレした事例にも言及。「ルールの中で決められてやっている」「なんで配達員がここまで言われなきゃいけないんだ」と述べ、配達員側に非はないと擁護した。



なぜこうした批判が相次ぐのか。レクター氏は「最近のXの傾向」というフリップを示し、過激な批判の背景に「インプレッション数稼ぎ」があると言及。「あえて尖ったことを言うことでインプレッション数が増える」とし、閲覧数を稼いでSNSの収益を得たり、自身のビジネスへ誘導したりする意図的な手法が流行していると分析した。



さらに、「配達調整金の廃止」や「件数稼ぎが重要に」といったフリップを用いて、現在の配達員を取り巻く厳しい労働環境も解説。報酬制度の変更により、配達に時間がかかるタワーマンションや条件の悪い注文は、配達員から敬遠されやすくなっている現状を明かした。



最後にレクター氏は、フードデリバリーの実態について「そもそもマッチングなので、条件が悪かったらマッチングされない」と断言。確実に商品を届けてほしいのであれば、店舗独自のデリバリーを利用するべきだと語り、配達員を標的とした悪意ある投稿には「シカトするのが一番効く」と視聴者に呼びかけて動画を締めくくった。