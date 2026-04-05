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YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル」が、「【2026冬ドラマ（1月～3月放送）】アワード！みんなで選んだ最強の主演！最高の作品はこれだ！！ リブート 再会 未来のムスコ 冬のさ春のね 夫に間違いありません」と題した動画を公開した。動画では、2026年1月から3月に放送された冬ドラマを対象に、視聴者アンケートをもとに決定した「2026年冬ドラマアワード」の各賞を発表している。



選定基準は、同チャンネルの視聴者アンケートにより、主演男優賞、主演女優賞、助演男優賞、助演女優賞、主題歌賞、そして作品賞を決定するというもの。



動画ではまず、各賞の最優秀賞が発表された。最優秀主演男優賞には、TBS日曜劇場『リブート』で正体を隠して生きる主人公を演じた鈴木亮平が選ばれた。トケルは、鈴木が松山ケンイチの仕草や言動を研究した点に触れ、「文句なしの1位」と絶賛した。続いて最優秀主演女優賞には、TBS『未来のムスコ』で主人公・未来を魅力的に演じた志田未来が輝き、「志田未来さんの時代が到来しそうな予感がした」と評価している。



また、最優秀助演男優賞は『リブート』で裏組織の殺し屋を演じた永瀬廉が獲得。「躊躇なく人を殺す役」でこれまでの印象とは違う演技を見せたと語った。最優秀助演女優賞には、テレビ朝日『再会～Silent Truth～』で物語を推進させる役回りを担った江口のりこが選出された。最優秀主題歌賞は、優里の「世界が終わりました」（『再会～Silent Truth～』主題歌）が選ばれ、「強烈なインパクトがある」と評されている。



そして、注目の最優秀作品賞は『リブート』に決定した。トケルは、顔と声を誰かそっくりに変えて生きるという設定に加え、謎解きや人間ドラマ、社会問題も取り込んだ内容を高く評価し、「オリジナル脚本から生まれる驚くような作品」として名作だと断言した。



視聴者のリアルな声とドラマ考察系YouTuberならではの視点で選ばれた今回の冬ドラマアワード。見逃した作品や気になる俳優の演技を、改めてチェックしてみてはいかがだろうか。