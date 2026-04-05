7部門で審査委員長が一新！ACC「2026 66th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」

記事ポイント 「2026 66th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」が2026年6月1日よりエントリー受付開始全9部門中7部門で審査委員長が新任に交代入賞作品は10月中旬に発表、授賞式は2026年11月18日に東京ポートシティ竹芝で開催 「2026 66th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」が2026年6月1日よりエントリー受付開始全9部門中7部門で審査委員長が新任に交代入賞作品は10月中旬に発表、授賞式は2026年11月18日に東京ポートシティ竹芝で開催

日本最大級のクリエイティブアワード「2026 66th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」が、2026年6月1日からエントリー受付を開始します。

今年度は全9部門中7部門で審査委員長が新たに就任し、フィルムからデザイン、クリエイティブイノベーションまで多彩なジャンルで新体制が整います。

ACC「2026 66th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」

エントリー期間：2026年6月1日（月）〜6月30日（火）18:00前期料金対象：6月1日（月）〜6月15日（月）23:59までにエントリー完了分後期料金対象：6月16日（火）〜6月30日（火）18:00までにエントリー完了分全入賞作品発表：2026年10月中旬予定授賞式：2026年11月18日（水）／東京ポートシティ竹芝（東京都港区）主催：一般社団法人 ACC

「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」は、1961年開催の「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、2017年にテレビ・ラジオCMの枠を超えてあらゆる領域のクリエイティブを対象としたアワードへリニューアルされた、名実ともに日本最大級の広告賞です。

応募部門は、フィルム部門・フィルムクラフト部門・ラジオ＆オーディオ広告部門・マーケティング・エフェクティブネス部門・ブランデッド・コミュニケーション部門・PR部門・デザイン部門・メディアクリエイティブ部門・クリエイティブイノベーション部門の全9部門で構成されています。

2026年度 各部門の新任審査委員長

今年度は以下の7部門で審査委員長が新たに就任しています。

フィルム部門（新任）：花田 礼 氏（電通／クリエイティブディレクター、プランナー）ラジオ＆オーディオ広告部門（新任）：林 尚司 氏（電通／クリエイティブ・ディレクター）マーケティング・エフェクティブネス部門（新任）：向井 育子 氏（味の素／マーケティングデザインセンター センター長 兼 コミュニケーションデザイン部長）PR部門（新任）：伊東 由理 氏（LINEヤフー／執行役員 コーポレートコミュニケーションCBUリード）デザイン部門（新任）：木住野 彰悟 氏（6D-K／アートディレクター・グラフィックデザイナー）メディアクリエイティブ部門（新任）：松崎 容子 氏（フジテレビジョン／執行役員）クリエイティブイノベーション部門（新任）：小池 藍 氏（THE CREATIVE FUND, LLP／代表パートナー）

継続して就任するのは、フィルムクラフト部門の山田 智和 氏（Caviar Tokyo Film／映像作家・映画監督・写真家）と、ブランデッド・コミュニケーション部門の栗林 和明 氏（CHOCOLATE／チーフコンテンツオフィサー）の2名です。

各部門の応募要項および審査委員の詳細は、2026年5月上旬にアワード特設サイトにて発表予定です。

また、マーケティング・エフェクティブネス部門とクリエイティブイノベーション部門の2部門については、2026年9月上旬〜中旬にショートリストが先行発表されます。

このアワードは広告主・広告会社・制作会社・メディアの4業種が業種の枠を超えて集う場であり、日本のクリエイティビティの発展を牽引しています。

ACCグランプリはクリエイティブに携わる人々の大きな目標となっており、毎年多くの秀逸な作品が集まります。

授賞式は2026年11月18日（水）に東京ポートシティ竹芝で招待制にて開催されます。

「2026 66th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」の紹介でした。

よくある質問

Q. エントリー期間はいつからいつまでですか？

A. エントリー期間は2026年6月1日（月）から6月30日（火）18:00までです。6月15日（月）23:59までにエントリーを完了すると前期料金が適用されます。

Q. 何部門に応募できますか？

A. フィルム部門・フィルムクラフト部門・ラジオ＆オーディオ広告部門・マーケティング・エフェクティブネス部門・ブランデッド・コミュニケーション部門・PR部門・デザイン部門・メディアクリエイティブ部門・クリエイティブイノベーション部門の全9部門に応募できます。

Q. 入賞結果はいつ発表されますか？

A. 全9部門の「総務大臣賞／ACCグランプリ」をはじめとする全入賞作品は2026年10月中旬に発表予定です。マーケティング・エフェクティブネス部門とクリエイティブイノベーション部門のショートリストは9月上旬〜中旬に先行発表されます。

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