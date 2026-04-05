清水美依紗の新曲「Dive」が、4月11日より放送開始となるドラマ『時光代理人』（東海テレビ／フジテレビ系）の主題歌に決定。あわせて新アーティスト写真も公開された。

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同楽曲は、清水の約1年ぶりとなる新曲であり、Taisei Todaとの共作曲。編曲は音楽プロデューサーのShin Sakiuraが手がけた。ダンサブルなビートの上で印象的なメロディが際立ち、疾走感のあるキックが楽曲を前へと押し出しつつ、ほのかにボサノバのニュアンスを感じさせるアレンジが彩りを加えている。Shin Sakiuraならではのギターサウンドと、清水のしなやかなボーカルが溶け合い、軽やかで芯のあるグルーヴを生み出している楽曲だ。

ポップなサウンドの中に込められているのは、過去と向き合うことで前に進み、未知の未来へ踏み出していくという想い。誰かを信じ、支え合う“信頼”を力に変えながら、一歩を踏み出す勇気をそっと後押しする応援歌に仕上がっている。

ドラマ『時光代理人』は、佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）と本郷奏多がW主演を務める。中国のSNS bilibili発の同名アニメが実写化された、“写真をめぐる”タイムスリップドラマだ。特殊能力を持つ2人が、写真の中に入り込み、依頼者の“やり直したい過去”にダイブして問題を解決する物語となっている。

また、ドラマスタートとなる4月11日0時より、同楽曲の配信リリースも決定。さらに、同楽曲を使用したドラマティザーの特別版もSNSにて公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）