株価指数先物【昼】 75日線水準で強弱感対立もショートは避ける 株価指数先物【昼】 75日線水準で強弱感対立もショートは避ける

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日経225先物は11時30分時点、前日比2050円高の5万3250円（+4.00％）前後で推移。寄り付きは5万2900円と、シカゴ日経平均先物（5万3075円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き時には5万3370円まで上昇したが、買い一巡後は中盤にかけて5万2780円まで上げ幅を縮めた。ただ、押し目待ち狙いの買い意欲は強く、5万3000円～5万3300円での推移をみせるなかで、終盤にかけて朝方につけた高値に顔合わせする場面もあった。



現物の寄り付き時に5万3370円まで買われ、75日移動平均線（5万3330円）を捉えた。強弱感は対立しやすい水準とみられ、買い一巡後に上げ幅を縮めたもののショートは仕掛けにくく、終盤にかけて再び75日線に接近する展開となった。同線を明確に上抜けてくるようだと25日線（5万4310円）が射程に入ってくるとみられ、ショートカバーの動きを強めてくる可能性はあるだろう。



NT倍率は先物中心限月で14.63倍（31日は14.62倍）に上昇した。ただ、14.69倍で始まった後は14.59倍に軟化する場面もみられており、アドバンテスト<6857>［東証P］や東京エレクトロン<8035>［東証P］が日経平均株価を押し上げるものの、東証プライムの95％が買われる全面高のなかでスプレッドは狙いにくい。



株探ニュース

