アカデミー賞ノミネート、衝撃ラストの『ブゴニア』のセル＆レンタル配信が開始
第98回アカデミー賞で4部門にノミネートされたエマ・ストーン主演、ヨルゴス・ランティモス監督の『ブゴニア』のセル配信とレンタル配信が始まった。
『ブゴニア』
『ブゴニア』は、韓国のチャン・ジュヌァンが監督した『地球を守れ！』（2003）のリメイク作。当初の企画では、監督をそのまま、チャン・ジュヌァンに据える方向で話が進んでいたが、健康上の理由で辞退したため、ヨルゴス・ランティモスが監督を務める運びとなった。製作には、『ミッドサマー』のアリ・アスターと『パラサイト 半地下の家族』製作チームが名を連ねる。主演は、先のアカデミー賞で主演女優賞にノミネートされたエマ・ストーン。共演には、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）での狂気の演技が鮮烈なジェシー・プレモンス。そのほか、アリシア・シルヴァーストーン、スタヴロス・ハルキアス、本作のオーディションを勝ち取り、映画初出演を果たしたエイダン・デルビスらが脇を固める。陰謀論者が凶行に走るさまと、二重三重に張り巡らされた物語上の罠、イェルスキン・フェンドリックスが手がけた大仰な音楽、衝撃のラストが、観客はもちろん批評家筋でも話題を集めた。
■ストーリー
陰謀論に取り憑かれたテディ（ジェシー・プレモンス）とドン（エイダン・デルビス）の2人組は、製薬会社のCEOミシェル（エマ・ストーン）が人類を滅ぼそうとする異星人だと信じこみ、誘拐する。彼らの偏執的な行動は、やがて妄想と支配が交錯し、予測不能な結末へと突入する。
■出演者(役名/俳優名)
ミシェル・フラー：エマ・ストーン
テディ：ジェシー・プレモンス
ドン：エイダン・デルビス
■スタッフ
監督：ヨルゴス・ランティモス
製作：アリ・アスター
音楽：イェルスキン・フェンドリックス
(C)2025 Universal Studios. All Rights Reserved.
『ブゴニア』
『ブゴニア』は、韓国のチャン・ジュヌァンが監督した『地球を守れ！』（2003）のリメイク作。当初の企画では、監督をそのまま、チャン・ジュヌァンに据える方向で話が進んでいたが、健康上の理由で辞退したため、ヨルゴス・ランティモスが監督を務める運びとなった。製作には、『ミッドサマー』のアリ・アスターと『パラサイト 半地下の家族』製作チームが名を連ねる。主演は、先のアカデミー賞で主演女優賞にノミネートされたエマ・ストーン。共演には、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）での狂気の演技が鮮烈なジェシー・プレモンス。そのほか、アリシア・シルヴァーストーン、スタヴロス・ハルキアス、本作のオーディションを勝ち取り、映画初出演を果たしたエイダン・デルビスらが脇を固める。陰謀論者が凶行に走るさまと、二重三重に張り巡らされた物語上の罠、イェルスキン・フェンドリックスが手がけた大仰な音楽、衝撃のラストが、観客はもちろん批評家筋でも話題を集めた。
■ストーリー
陰謀論に取り憑かれたテディ（ジェシー・プレモンス）とドン（エイダン・デルビス）の2人組は、製薬会社のCEOミシェル（エマ・ストーン）が人類を滅ぼそうとする異星人だと信じこみ、誘拐する。彼らの偏執的な行動は、やがて妄想と支配が交錯し、予測不能な結末へと突入する。
■出演者(役名/俳優名)
ミシェル・フラー：エマ・ストーン
テディ：ジェシー・プレモンス
ドン：エイダン・デルビス
■スタッフ
監督：ヨルゴス・ランティモス
製作：アリ・アスター
音楽：イェルスキン・フェンドリックス
(C)2025 Universal Studios. All Rights Reserved.