【みずがめ座】2026年4月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2026年4月の運勢を占います。
【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／逆位置】
「運命の輪」の逆位置は、焦って動かなくてもよいという暗示です。
今月は、計画の立て直しや、みんなの調整役を意識するとよい1カ月となるでしょう。
ただし、結果を追うあまり焦ってしまいそうなので、注意が必要。今は「基盤固めの時期」と考えることが大切です。
【ラッキーカラー：グレー】
灰色は落ち着きをもたらし、今の状況を整えるサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／逆位置】
「運命の輪」の逆位置は、焦って動かなくてもよいという暗示です。
今月は、計画の立て直しや、みんなの調整役を意識するとよい1カ月となるでしょう。
【ラッキーカラー：グレー】
灰色は落ち着きをもたらし、今の状況を整えるサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)