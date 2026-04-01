サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）は１日、サッカーの聖地ウェンブリーでイングランド代表（同４位）との国際親善試合に臨み、１―０で歴史的勝利を飾った。元キー局の人気アナウンサーが現地観戦したことを明かしている。

この日、自身のインスタグラムで「Ｅｎｇｌａｎｄ ｖｓ Ｊａｐａｎ Ｓｏ ｈａｐｐｙ ｔｏ ｓｅｅ ｔｈｅ ｗｉｎ ｌｉｖｅ！ サッカー、イングランドｖｓ日本の親善試合を ウェンブリースタジアムで観てきました！！勝利を見届けられて嬉（うれ）しい」と報告したのは、２０２１年６月１０日付でテレ東を退社した秋元玲奈アナウンサー。

「子供達はほぼ初観戦」と家族を連れて行ったそうで「私は仕事でよくサッカースタジアムを訪れたことを思い出し、あの独特の熱気を懐かしく感じました」と明かした。

スタンドで熱視線を送る姿などをアップ。フォロワーからは「ぶち可愛い」との声が上がった。

秋元アナは２０１７年３月、元Ｆ１ドライバーの鈴木亜久里氏の長男で、５歳年下の外資系金融マンと結婚。同年１１月に長男を出産。２１年６月１０日付でテレ東を退社し、フリーに転向した。同１２月に双子の男児を出産。２２年６月に英国移住を報告した。