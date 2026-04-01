キオクシア、アドテストなど半導体主力銘柄に買い集中、ＳＯＸ指数６％超の急騰受け買い戻し誘発◇

キオクシアホールディングス<285A.T>が５営業日ぶりに大きく切り返しているほか、アドバンテスト<6857.T>、東京エレクトロン<8035.T>も満を持して急反発と半導体セクターの主力銘柄が軒並みカイ気配スタートでリバウンドに転じている。前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数がいずれも大幅に上昇し、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は６％を超える急騰となった。エヌビディア＜NVDA＞が５．６％高、アプライド・マテリアルズ＜AMAT＞が５．８％高に買われたほか、サンディスク＜SNDK＞は１１％高と値を飛ばした。米国がイランへの軍事攻撃を終了するとの見方が広がるなか、目先ショートポジションを解消する動きが半導体関連株の株価を押し上げている。これを受けて、東京市場でも同関連株への買い戻しが加速した。



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出所：MINKABU PRESS