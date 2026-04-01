「運命の恋人〜ワケあり彼氏は期限付き!?〜」

3月26日よりスタートした日本最大級のサバイバルオーディション番組の新シリーズ「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」。通称"日プ(日本版プデュ)"と称される同シリーズからはJO1、INI、ME:Iが誕生し、他にも101練習生出身のアーティストを数多く生み出してきた。

同じように"中国版プデュ"と称される中国版「PRODUCE 101」(「創造営」)シリーズからも多くのスターが生まれているが、その中の1人が、1995年生まれのリー・ズーシュエン(李子璇)。

現在は女優としても活躍する彼女は、「唐王朝の幸せレシピ」(2021年)や「オレ様陛下と溺愛未満」(2024年)で愛されヒロインを好演してきた。そんなズーシュエンの等身大の魅力が光る現代ラブコメが、4月5日(日)より衛星劇場にて日本初放送される「運命の恋人〜ワケあり彼氏は期限付き!?〜」だ。

チェン・シャン(程相)、ホー・チャンシー(何昶希)ら、中国のイケメン揃い！「運命の恋人〜ワケあり彼氏は期限付き!?〜」 (C)Zhejiang Film&TV(Group) Co., Ltd.

中国でも"設定が斬新すぎる！"と注目を集めた本作は、ズーシュエン演じるヒロインが"フィギュア彼氏"との期限付き恋愛を通して成長していくファンタジックなラブコメディ。

フィギュアデザイナーの蘇暖暖(リー・ズーシュエン)は、誕生日に恋人の徐燦(チェン・シャン)から一方的に別れを告げられる。失意の中で偶然見かけた、安売り処分されていたフィギュアに自らの心情を重ね、「誕生日を一緒に過ごそう」と買って帰る。そのフィギュアに親近感を覚えながら棚に飾り、そのまま就寝すると、翌朝なぜか推しの超人気アイドル・姜昊(ホー・チャンシー)が出現。驚く暖暖をデートに連れ出す彼は、フィギュアが姿を変えた"フィギュア彼氏"だった...。

「運命の恋人〜ワケあり彼氏は期限付き!?〜」 (C)Zhejiang Film&TV(Group) Co., Ltd.

幸せを呼ぶ不思議なフィギュアの力で、次々と期間限定彼氏との夢のような恋を繰り広げていく暖暖。そんな本作の魅力は何といっても、ズーシュエンが演じた暖暖の癒し度満点の笑顔と愛され力の高いヒロイン性だ。

くりっとした大きな瞳が印象的な愛嬌あふれる顔立ちは、チャオ・ルースーやユー・シューシンといった中国の"ラブコメ女王"に連なる系統。困難にぶち当たっても笑顔で乗り切るポジティブオーラを全身から漂わせ、世界16の言語にも翻訳された代表作「唐王朝の幸せレシピ」の食いしん坊ヒロインしかり、"溺愛の貴公子"チェン・ジンコーとのケミで魅了した「オレ様陛下と溺愛未満」の落ちこぼれヒロインしかり、愛されコメディエンヌぶりを発揮してきた。

「運命の恋人〜ワケあり彼氏は期限付き!?〜」 (C)Zhejiang Film&TV(Group) Co., Ltd.

「運命の恋人〜ワケあり彼氏は期限付き!?〜」 (C)Zhejiang Film&TV(Group) Co., Ltd.

本作でも、ズーシュエンのヒロイン力は健在だ。序盤、恋人・徐燦に「君といると悪いことばかり」と一方的にフラれて涙を流す場面をどん底に、推しアイドルにデートに誘われるという感情の起伏を表情豊かに表現。「今はなりゆきに任せよう！」と開き直ってデートを満喫する暖暖のラブコメ演技は抜群にチャーミングだし、何より幸せいっぱいの笑顔にこちらまでほっこり。こんなに健気で愛らしいヒロインならば...と、"フィギュア彼氏"とのロマンスも妙に納得してしまう。

「運命の恋人〜ワケあり彼氏は期限付き!?〜」 (C)Zhejiang Film&TV(Group) Co., Ltd.

暖暖を取り巻く"彼氏"たちもイケメンぞろい。暖暖をこっぴどくフッたものの彼女が忘れられず後悔で悶々とする元カレの徐燦を、中国の恋愛ドラマ「私の半熟恋人(我的半熟恋人)」で話題を呼んだチェン・シャン(程相)が熱演。他にも、「今宵、若様は恋におちる」(2023年)でも注目を浴びたホー・チャンシー(何昶希)が抜群のビジュアルを活かし、暖暖の最初の"フィギュア彼氏"になる人気アイドル・姜昊役でスパダリ演技を披露している。

「運命の恋人〜ワケあり彼氏は期限付き!?〜」 (C)Zhejiang Film&TV(Group) Co., Ltd.

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「運命の恋人〜ワケあり彼氏は期限付き!?〜」 (C)Zhejiang Film&TV(Group) Co., Ltd.

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引っ込み思案で控えめだった暖暖が、期間限定彼氏たちとの恋愛を通してどんどんポジティブで積極的な女性に変わっていくストーリーにも勇気をもらえる本作。ズーシュエンのほんわかとした笑顔に癒され、春に向けて素敵な恋がしたくなる...そんな作品だ。

文＝酒寄美智子

放送情報

運命の恋人〜ワケあり彼氏は期限付き!?〜

放送日時：2026年4月5日(日)22:00〜

※毎週(日)22:00〜(3話連続放送)

チャンネル：衛星劇場(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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