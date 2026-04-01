「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（４月１１日、両国国技館）

ＷＢＣ、ＷＢＡ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が３１日、東京都新宿区の所属ジムで公開練習を行った。プロ初黒星から５カ月ぶりの再起戦で、世界２階級制覇の実績を持つフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝とのＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦に臨むが、年明けからは旧知の葛西裕一トレーナー（５６）に再び師事し、原点回帰。新たな必殺技として“１０センチの爆弾”も用意していると明かし「ＫＯしたい」と決意を語った。

悔しさ、怒り、フラストレーションを火薬に変え、拳いっぱいに詰め込んだ。天心は再起戦でいきなり２階級制覇の強敵に挑むが「何でもできるし一筋縄ではいかない（相手）。自分の気持ち、持っているものを全てぶつけてＫＯしたい」と大胆に宣言。「（最近は）相手を仕留めにいく心構えがなかった。（闘いとして）１人の男を狩りにいく。今（誰かに）近寄られたら手が出るんじゃないか」と、武闘派モードで鼻息を荒くした。

昨年１１月、ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で井上拓真（大橋）に判定負けし、プロ格闘技５５戦目で初黒星を喫した。年明け以降、かつて中学時代から指導を受けていた帝拳ジム出身の葛西氏と再びタッグを組み、原点回帰。「（葛西氏は）“こうあるべき”ってものがない。漫画みたいなワードセンスで必殺技を教えてくれるような感覚。最近だと『１０センチの爆弾』ですね。（意味は）試合を見ればわかります」と笑って予告した。

この日もミットを持った葛西氏は「自分なりの帝拳の打ち方（を教えている）。ショートのパンチで仕留められるように。井上（尚弥）チャンピオンもそうだが、世界王者になる人たちはここ（近距離）が強い」と補足した。天心は「前回の自分に対する不満やムカつくことを全面的に出していければいい。絶対もう負けたくないし（立場的に）ギリギリの状況にいる」と、爆弾に怒りのエネルギーを充塡（じゅうてん）。眠れる闘争本能をかき立てた。