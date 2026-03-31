力強い低音を響かせ、豊かな2.1chサウンドを実現！Harman Kardon「SoundSticks 5」
ハーマンインターナショナル株式会社は、優れた音響技術と洗練されたデザインの融合で世界中の音楽ファンから愛されるオーディオブランド「Harman Kardon (ハーマンカードン)」から、Bluetoothスピーカーシステム「SoundSticks 5」を2026年4月2日（木）より順次発売する。
■力強い低音を響かせ、豊かな2.1chサウンドを実現
Harman Kardonは、無駄を削ぎ落としたシンプルな造形美と厳選されたマテリアルを追求しながら、50年にわたる音響技術の蓄積によって極上のサウンド体験を提供してきたプレミアムオーディオブランドだ。ニューヨーク近代美術館（MoMA）の永久所蔵品にも選定された「SoundStick」初代モデルをはじめ、その一貫した高いデザイン性は世界的に高く評価されている。
本モデルは、長年にわたり愛されてきた同シリーズの最新モデルだ。アイコニックなスケルトンデザインを継承しつつ、スタイリッシュなカラーリングとメタリックアクセントを融合。浮かぶように配置されたサブウーファーが、洗練されたビジュアルを一層引き立てる。
音質面も前モデルから大きく進化している。シルクドームツイーターとミッドレンジドライバーが繊細でクリアなステレオサウンドを再現し、ダウンファイヤリング型サブウーファーが力強い低音を響かせ、豊かな2.1chサウンドを実現する。
さらに、本モデルではライティング機能も刷新している。従来のサブウーファーのみのライティングに加え、サテライトスピーカーにもライティング効果を追加。鮮やかな色彩と多彩な動きによる光の演出が、落ち着いた雰囲気からリラックス、エネルギッシュなムードまで幅広く表現する。自然から着想を得たテーマが音楽と呼応し、感情に寄り添う美しい光の空間を創り出す。
接続面では、AuracastTM対応のBluetoothワイヤレス接続により複数台の同時接続が可能だ。AUXアナログ入力に加え、新たにHDMI ARCにも対応。テレビやPCとHDMIケーブルで接続するだけで、映画やゲームをより臨場感あふれるサウンドで楽しめる。
また、本モデルからは「Harman Kardon One」アプリに対応。ストリーミング再生やライティングショーのカスタマイズ、EQ調整、対応スピーカーの一括管理やアップデートまで、すべてをシンプルに設定できる。
〇製品のポイント
・進化したアイコニックでタイムレスなスケルトンデザイン
・2.1ch構成によるクリアな高音域と深みのある重低音
・AuracastTM対応のHarman Kardon製品およびJBLスピーカーと連携し、音楽を複数同時再生可能
・自然をテーマにした、感情に寄り添う光の演出
・Bluetooth、AUXアナログ入力に加え、HDMI ARC接続にも対応
・「Harman Kardon ONE」アプリからオーディオやライティング設定も簡単に操作可能
■製品外観
※仕様や価格は変更となる場合がある
■デザイン賞
本モデルは、「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞した。
「iF DESIGN AWARD」は、1954年にドイツを拠点とする世界で最も歴史ある独立系デザイン団体、iF International Forum Design によって創設された、国際的に高い権威を誇るデザイン賞の一つ。
毎年、世界68か国から約10,000件に及ぶ応募が寄せられ、デザインおよびサステナビリティ分野の国際的な専門家129名で構成される審査員団が、厳格かつ透明性の高いプロセスを通じて、すべてのプロジェクトを評価している。
本アワードの受賞は、卓越したデザインの証として、世界的に高く評価されている。
■Harman Kardon「SoundSticks 5（ホワイト）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンを急速充電できる！超小型で軽量のAC充電器
・卓上に置くだけで80インチ！どこでも使える4K対応モバイルスクリーン
・Wi-Fi機能搭載により、上質な空間体験を可能にしたプレミアムモデル！Harman Kardon「Aura Studio 5 Wi-Fi」
・DisplayPort Altmode対応！Type-CポートをHDMIに変換して映像出力できるアダプタ
・Chromebookの認証とUSB-IF認証の両方を取得！高い信頼性と安全性を備えたAC充電器
■力強い低音を響かせ、豊かな2.1chサウンドを実現
Harman Kardonは、無駄を削ぎ落としたシンプルな造形美と厳選されたマテリアルを追求しながら、50年にわたる音響技術の蓄積によって極上のサウンド体験を提供してきたプレミアムオーディオブランドだ。ニューヨーク近代美術館（MoMA）の永久所蔵品にも選定された「SoundStick」初代モデルをはじめ、その一貫した高いデザイン性は世界的に高く評価されている。
音質面も前モデルから大きく進化している。シルクドームツイーターとミッドレンジドライバーが繊細でクリアなステレオサウンドを再現し、ダウンファイヤリング型サブウーファーが力強い低音を響かせ、豊かな2.1chサウンドを実現する。
さらに、本モデルではライティング機能も刷新している。従来のサブウーファーのみのライティングに加え、サテライトスピーカーにもライティング効果を追加。鮮やかな色彩と多彩な動きによる光の演出が、落ち着いた雰囲気からリラックス、エネルギッシュなムードまで幅広く表現する。自然から着想を得たテーマが音楽と呼応し、感情に寄り添う美しい光の空間を創り出す。
接続面では、AuracastTM対応のBluetoothワイヤレス接続により複数台の同時接続が可能だ。AUXアナログ入力に加え、新たにHDMI ARCにも対応。テレビやPCとHDMIケーブルで接続するだけで、映画やゲームをより臨場感あふれるサウンドで楽しめる。
また、本モデルからは「Harman Kardon One」アプリに対応。ストリーミング再生やライティングショーのカスタマイズ、EQ調整、対応スピーカーの一括管理やアップデートまで、すべてをシンプルに設定できる。
〇製品のポイント
・進化したアイコニックでタイムレスなスケルトンデザイン
・2.1ch構成によるクリアな高音域と深みのある重低音
・AuracastTM対応のHarman Kardon製品およびJBLスピーカーと連携し、音楽を複数同時再生可能
・自然をテーマにした、感情に寄り添う光の演出
・Bluetooth、AUXアナログ入力に加え、HDMI ARC接続にも対応
・「Harman Kardon ONE」アプリからオーディオやライティング設定も簡単に操作可能
■製品外観
※仕様や価格は変更となる場合がある
■デザイン賞
本モデルは、「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞した。
「iF DESIGN AWARD」は、1954年にドイツを拠点とする世界で最も歴史ある独立系デザイン団体、iF International Forum Design によって創設された、国際的に高い権威を誇るデザイン賞の一つ。
毎年、世界68か国から約10,000件に及ぶ応募が寄せられ、デザインおよびサステナビリティ分野の国際的な専門家129名で構成される審査員団が、厳格かつ透明性の高いプロセスを通じて、すべてのプロジェクトを評価している。
本アワードの受賞は、卓越したデザインの証として、世界的に高く評価されている。
■Harman Kardon「SoundSticks 5（ホワイト）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンを急速充電できる！超小型で軽量のAC充電器
・卓上に置くだけで80インチ！どこでも使える4K対応モバイルスクリーン
・Wi-Fi機能搭載により、上質な空間体験を可能にしたプレミアムモデル！Harman Kardon「Aura Studio 5 Wi-Fi」
・DisplayPort Altmode対応！Type-CポートをHDMIに変換して映像出力できるアダプタ
・Chromebookの認証とUSB-IF認証の両方を取得！高い信頼性と安全性を備えたAC充電器