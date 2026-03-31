

December 10

英国7人組ボーイバンドDecember 10が31日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催の体験型ティーンズフェス『超十代-ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo』に登場。パフォーマンス後に囲み取材に応じ「人生で最高の経験」とステージを振り返った。

【動画】December 10「Angel」オフィシャルビデオ

ワン・ダイレクションやリトル・ミックスなど、数々の世界的スターを輩出してきた伝説的な音楽業界の重鎮であるサイモン・コーウェルが次なるグローバルスターとして発掘した注目のアーティスト「December 10」が、『超十代』のステージに登場。圧倒的なパフォーマンスと、ティーンの心を掴む等身大のメッセージを、日本の大舞台で初パフォーマンスした。

日本での初ステージについて、メンバーは「人生で最高の経験。これまで体験したことがない、電流が流れたようなワクワクする瞬間だった」と興奮気味に振り返った。当初、日本のお客さんは大人しいという印象を持っていたというが、「ステージに上がったら驚くくらい盛り上がってくれて、ショックを受けるほど嬉しかった」と、日本のティーンの熱量に圧倒された様子を見せた。

また、日本で注目している、あるいは共演してみたいアーティストを問われると、メンバーからは「XG」の名前が挙がった。「音楽も本当にかっこいい」と絶賛。「XGとのコラボレーションは、すごく嬉しい」と、同じくグローバルな活躍を見せるガールズグループに対し、強いシンパシーと共演への意欲を露わにした。

『超十代-ULTRA TEENS FES-』は、十代のやってみたい・見てみたい・触れてみたいを実現させる体験型ティーンズフェス。モデル、YouTuber、TikToker、アーティスト、スポーツ選手などあらゆるジャンルの十代が集まり出演者たちと来場者が一緒になって特別な1日をオンラインとオフライン両方で作り上げる。

初開催から11年目となる今回のテーマは「未完成」。変化し続ける社会の中で"まだ途中だからこそ無限の可能性を持つ"十代たちが、未来を描く一日を2年連続「株式会社NTTドコモ」と共に国立代々木競技場第一体育館からすべての十代に向け発信する。