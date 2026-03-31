2026年1月期の日曜劇場「リブート」で鈴木亮平と共演し、物語の中心人物の1人・幸後一香を演じた戸田恵梨香。二転三転するストーリーは毎話、考察を生んで話題を呼び、戸田の芝居も光っていた。4月には戸田の主演で占い師・細木数子の半生を描くNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」の配信も控えるなど、今後も話題を集めそうだ。

戸田と言えば、弥海砂役で一躍注目を集めた「デスノート」シリーズから始まり、「SPEC」シリーズや「大恋愛〜僕を忘れる君と」、連続テレビ小説「スカーレット」など、代表作は数えきれないほど。その中でも高い人気を誇るのが、「LIAR GAME」シリーズだ。

甲斐谷忍の漫画を、戸田恵梨香と松田翔太のW主演で映像化した同作。2007年4月に連ドラとして始動し、2009年にはシーズン2が放送されてシリーズ化。人気ぶりを受けて、2010年には劇場版「ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ」が公開された。劇場版では決勝戦が描かれている。

ファイナルステージ出場を辞退した神崎直(戸田)は平穏な日々に戻っていたが、彼女のもとに再びライアーゲームへの招待状が届く。その矢先にLGT事務局の谷村がやって来て、「このままだと秋山は間違いなく負ける。秋山を救えるのは君しかいない」と言って、直にファイナルステージに参加するよう告げる。そうして直が向かったファイナルステージの会場には、これまでも同じゲームに参加してきた秋山深一(松田翔太)、福永ユウジ(鈴木浩介)を始め、それぞれに準決勝を勝ち上がってきた猛者たちが集まった。彼らは賞金50億円をかけて「エデンの園ゲーム」に挑むことになる。プレイヤー全員が信頼し合えば、確実に全員が勝てるというゲームの内容を聞いて、もちろん全員で協力し合うことを提案する直。しかしゲームは今回も、裏切りの連続で...。

■ファイナルステージも裏切りの連続...戸田恵梨香と松田翔太がそれぞれのキャラを好演

戸田恵梨香と松田翔太がW主演を務め、欲望渦巻く心理ゲームを描く (C)2010フジテレビジョン/集英社/東宝/ＦＮＳ２７社

シリーズを通して戸田が演じているのは、「バカ正直のナオ」と呼ばれるほどに人を信じやすく騙されやすい少女・直。シーズン1、2を通して数々の裏切りを目の当たりにした彼女だが、劇場版でもその素直さは健在。裏切りの渦巻くゲームの中でも、人を信じ続ける直の真っすぐな性格を、戸田が好演している。また、素直さは変わらずとも、ゲームを通して成長し強くなっていく姿も魅力的だ。

一方の松田が演じるのは、マルチ商法の組織を騙し返して潰したこともある天才詐欺師・秋山。彼はライアーゲームの裏を探るために参加しており、これまでも冴えわたる頭脳で幾度となく直を助けてきた。いとも簡単に裏切りが生じるゲームで、秋山が主導権を握った瞬間には、一気に胸が高鳴る。

緻密に作り込まれたゲームはもちろん、そのルールをかいくぐるかのように騙し、騙され、急速に展開していくストーリーは手に汗握る面白さ。秋山が窮地に立たされる局面や、彼の真意が読めなくなる場面もあり、最後まで目の離せない展開の連続だ。

4月には初のTVアニメ化もされる同作。この機会に是非実写版も見返して、欲望渦巻く究極の心理ゲームの結末を見届けていただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ

放送日時：2026年4月4日(土)10:45〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷシネマ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：戸田恵梨香 松田翔太 田辺誠一 鈴木浩介 荒川良々 濱田マリ 和田聰宏 関めぐみ 秋本祐希 永山絢斗 鈴木一真

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