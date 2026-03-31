【2026年4月の運勢】かに座（蟹座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年4月のかに座（蟹座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、かに座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
足場を整える
・全体運
何もしなくても、それなりにやっていかれる星の配置が完成します。日々のあれこれを淡々とこなしていけば、程よく収まっていくでしょう。でも、そう言われると、逆に不安になっていくのでは？ 「本当に大丈夫？」「ここで小さくまとまっていいのかな？」と。非常に正しい感覚です。安定も平和も、人並みの幸せも大事ですが、ありきたりの世界の中にいるには、あなたは有能過ぎるのです。
幸運の法則は1つだけ。何かを得るためには、何かを手放す必要があります。入れ替えていくのです。ごく普通の幸せをとびきりの幸福に、よく知っている楽しさを未知の喜びに。大事なのは、進む勇気です。新陳代謝を意識して、新旧の入れ替えを図って！
・社交運
隠れクセ強さんにロックオンされそう。悪い人ではないけれど、個性派過ぎて、行動が読み切れません。好かれるのはうれしいけれど、相手の流儀、ペースに振り回されやすいのです。こちらの気持ちを察してくれればいいのに。でも、それは、できない相談です。うまく付き合いたいなら、あなたも強くならなくては！ ノーを言う、「ここまで」と境界線を引く、好かれようと思わないこと。休日出勤と代休のトレードは、想像以上にお得です。
・恋愛運
恋は、密度が高め。2人きりで過ごす時間の甘さに溺れてしまうかも。その分、社交や仕事が二の次になる恐れが。社会とのつながりは、ちゃんとキープしておきましょう。デートは、ルーツや思い出をたどるコースで。
ラッキーポイント……ブラック、ジャケット、腕時計、ソロ活動
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
かに座（6月22日〜7月22日生まれ）意識と無意識
足場を整える
・全体運
何もしなくても、それなりにやっていかれる星の配置が完成します。日々のあれこれを淡々とこなしていけば、程よく収まっていくでしょう。でも、そう言われると、逆に不安になっていくのでは？ 「本当に大丈夫？」「ここで小さくまとまっていいのかな？」と。非常に正しい感覚です。安定も平和も、人並みの幸せも大事ですが、ありきたりの世界の中にいるには、あなたは有能過ぎるのです。
・社交運
隠れクセ強さんにロックオンされそう。悪い人ではないけれど、個性派過ぎて、行動が読み切れません。好かれるのはうれしいけれど、相手の流儀、ペースに振り回されやすいのです。こちらの気持ちを察してくれればいいのに。でも、それは、できない相談です。うまく付き合いたいなら、あなたも強くならなくては！ ノーを言う、「ここまで」と境界線を引く、好かれようと思わないこと。休日出勤と代休のトレードは、想像以上にお得です。
・恋愛運
恋は、密度が高め。2人きりで過ごす時間の甘さに溺れてしまうかも。その分、社交や仕事が二の次になる恐れが。社会とのつながりは、ちゃんとキープしておきましょう。デートは、ルーツや思い出をたどるコースで。
ラッキーポイント……ブラック、ジャケット、腕時計、ソロ活動
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)