テレ朝・堂真理子アナウンサー、息子＆娘が“そろって卒業”春から高校＆中学生に “身長抜かれた”長男との親子2ショットも公開「大きくなりましたね」

テレ朝・堂真理子アナウンサー、息子＆娘が“そろって卒業”春から高校＆中学生に “身長抜かれた”長男との親子2ショットも公開「大きくなりましたね」