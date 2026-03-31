テレ朝・堂真理子アナウンサー、息子＆娘が“そろって卒業”春から高校＆中学生に “身長抜かれた”長男との親子2ショットも公開「大きくなりましたね」
テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが30日、自身のインスタグラムを更新。「この3月は、子供達もそれぞれの場所からの『卒業』でした。息子は中学校を卒業し、4月から高校生になります」「娘は小学校を卒業し、来月から中学生になります」と子どもたちの“門出”を報告した。
【写真】「大きくなりましたね」“身長抜かれた”長男との親子2ショット披露の堂真理子アナ ※2枚目
長男については「3年間打ち込んだ中学野球部も卒部しましたが、引き続き大好きな野球を続けるそうです」と明かし、ユニフォーム姿の長男との2ショットをアップ。身長160センチの堂アナと並ぶ長男は、母の背を追い越している。
「今月は家族で色々な卒業を経験し、いよいよ新しい生活が始まります！別れと出会いの季節は寂しくもあり、楽しみでわくわくすることもあり、刺激的ですね…！」と心境を明かし、自身については「土曜日と日曜日の『ANNスーパーJチャンネル』を担当することになりました。これまで皆さんが築いてきた番組をしっかりと引き継げるよう、精一杯務めます」と気合いたっぷりにつづった。
コメント欄には「ご卒業ご入学おめでとうございます」「お子さんたちも大きくなりましたね。3人で春からの新しい生活とか楽しみですね」「こんなに可愛いママさんうらやましい」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
堂アナは2008年4月、当時サブ司会を務めていた同局系音楽番組『ミュージックステーション』で知り合った一般男性と結婚。11年1月に長男、14年1月に長女を出産している。
【写真】「大きくなりましたね」“身長抜かれた”長男との親子2ショット披露の堂真理子アナ ※2枚目
長男については「3年間打ち込んだ中学野球部も卒部しましたが、引き続き大好きな野球を続けるそうです」と明かし、ユニフォーム姿の長男との2ショットをアップ。身長160センチの堂アナと並ぶ長男は、母の背を追い越している。
コメント欄には「ご卒業ご入学おめでとうございます」「お子さんたちも大きくなりましたね。3人で春からの新しい生活とか楽しみですね」「こんなに可愛いママさんうらやましい」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
堂アナは2008年4月、当時サブ司会を務めていた同局系音楽番組『ミュージックステーション』で知り合った一般男性と結婚。11年1月に長男、14年1月に長女を出産している。