高島礼子、“よく似てると言われる”レジェンド歌手と2ショット「姉妹みたいに見えます」「お2人ともお美しい」
俳優の高島礼子（61）が30日、自身のインスタグラムを更新。“よく似ていると言われる”レジェンド歌手との2ショット写真を公開した。
【写真】「姉妹みたいに見えます」「お2人ともお美しい」“よく似てると言われる”伍代夏子との2ショット
高島は「嬉しいことに周りの皆さんからよく似てると言われてます 夏子さんと」とつづり、歌手の伍代夏子（64）との2ショットを投稿。夜景をバックに並んだ2人の姿を披露した。
さらに投稿では「何かとご縁があり尊敬する野口聡一さんと」とコメントし、宇宙飛行士の野口聡一（60）との写真も公開。お花見クルーズを楽しんだ様子を伝えている。
この投稿に対し、ファンからは「姉妹みたいに見えます」「確かに似てますね!!お2人ともお綺麗です」「ホント似てますね」といった声が寄せられ、高島と伍代の“そっくりぶり”に注目が集まっている。
【写真】「姉妹みたいに見えます」「お2人ともお美しい」“よく似てると言われる”伍代夏子との2ショット
高島は「嬉しいことに周りの皆さんからよく似てると言われてます 夏子さんと」とつづり、歌手の伍代夏子（64）との2ショットを投稿。夜景をバックに並んだ2人の姿を披露した。
さらに投稿では「何かとご縁があり尊敬する野口聡一さんと」とコメントし、宇宙飛行士の野口聡一（60）との写真も公開。お花見クルーズを楽しんだ様子を伝えている。
この投稿に対し、ファンからは「姉妹みたいに見えます」「確かに似てますね!!お2人ともお綺麗です」「ホント似てますね」といった声が寄せられ、高島と伍代の“そっくりぶり”に注目が集まっている。