芸能事務所スターダストプロモーションの女性アイドル部門「STAR PLANET」所属の4人組「AMEFURASSHI」が31日、公式サイトを更新。メンバーの今後の活動について報告した。

「AMEFURASSHI メンバーの今後に関するご報告」として「先日の3月13日、ステラボールにて開催いたしましたFINAL LIVE『AMEFURASSHI IS HERE』をもちまして、AMEFURASSHIは解散いたしました。これまでグループを支え続けてくださったすべてのColorsの皆様へ、心より深く御礼申し上げます」と感謝。「本日は、皆様へ正式にお伝えできておりませんでした、メンバーそれぞれの今後の活動についてご報告させていただきます」と書き出した。

「愛来、鈴木萌花 について 」とつづって「今後も引き続き、株式会社スターダストプロモーションに所属し、それぞれの個性を活かして個人の活動を続けてまいります」と発表。また「市川優月、小島はな について」とつづって「株式会社スターダストプロモーションを退所し、それぞれの新たな道へ進むこととなりました」と発表した。

「結成から解散を迎えるその日まで、4人が全力で活動を続けてこられたのは、皆様の熱いご声援と温かい愛情があったからこそです。メンバー・スタッフ一同、言葉では尽くせないほどの感謝の気持ちでいっぱいです。グループとしての活動には幕を下ろすこととなりましたが、4人はこれからもそれぞれの場所で、自分らしい歩みを進めてまいります」とコメント。「ファンの皆様におかれましては、これまでのご支援に改めて感謝申し上げますとともに、新たな道を歩み始める愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花の今後を、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます」と締めくくった。

ももいろクローバーZ、私立恵比寿中学、超ときめき宣伝部などにより構成されている「STAR PLANET」はこれまでバラエティに富んだキャラクター性豊かな様々なアイドルを輩出。昨年12月には「STAR PLANET」公式サイトでAMEFURASSHI、ukka、LumiUnionの3グループを2026年内に解散させることを公表していた。