BTSのV（ヴィ）が、Instagramストーリーズにてメンバー7人が揃ってダンスする、リハーサルの合間の様子を公開した。

【写真・動画】BTS Vが落ち着いたモノトーンコーデで秘話を披露①②【動画】HUMAN MADEのジャケットを着て踊るJ-HOPE

■ジョングクはVを見つめながらダンス！

動画では床に置いたカメラを見下ろすアングルで、メンバーがノリノリでダンス。まずはCELINE（セリーヌ）のニットを着たVと、HUMAN MADE（ヒューマンメイド）のジャケットを着たJ-HOPEが、マイクを手にジャンプ。そこへCalvin Klein（カルバン・クライン）のキャップを被ったJUNG KOOK（ジョングク）も参入し、リズムに合わせて楽しそうに体を揺らした。

2つ目の動画ではメンバー全員が登場。輪になってカメラを覗き込みながらラフに踊った。Vは動画に「D-10」という文字を添え、4月9日に開幕するワールドツアーへ向けてカウントダウンしている。

SNSでは「ノリノリの動画ありがとう！」「ずっとテテ見つめながら笑顔でダンスするジョングク可愛い」「見てるだけでテンションUPしてくる」「ダンス楽しそう」「下から撮るアングルもいいね」「ジョングクが乱入してきた最高」「相変わらずの省エネユンギさん」「ツアーもう始まるなんて信じられない」「見下ろし少年団強い」「ワクワクしてきた」と反響を集めている。

BTS Vのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/thv/

■BTS Vがデビューまでの秘話を語る

またVは、歌手のチョン・ジェヒョンのYouTubeチャンネル『妖精の食卓』にゲスト出演。白シャツに黒いニットを重ねた落ち着いたコーディネートで、練習生時代の思い出などを語った。

■BTS Vのストーリーズ登場時と同じ服装でダンスするJ-HOPE